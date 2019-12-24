Финансист рассказала о способах сэкономить на новогодних праздниках

Специалист по банковским программам лояльности Ирина Шаповалова назвала несколько простых правил, придерживаясь которых можно легко сэкономить на подготовке к новогодним праздникам. Эксперт отметила, что многие магазины часто повышают цены на востребованные праздничные товары в преддверии Нового года, сообщает Ura.ru.

По этой причине Шаповалова посоветовала россиянам заранее планировать расходы и не срываться на спонтанные покупки. Кроме того, ряд товаров можно более выгодно приобрести в интернет-магазинах, где часто бывают акции. А оплачивать приобретения следует банковскими картами с опцией кэшбэк, когда часть потраченных денег возвращается на счет.

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