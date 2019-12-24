«Все ходуном ходило»: Галкин о ночи в гостинице с табуном проституток

Максим признался, что, когда он только начал гастролировать,
в конце 90-х, пятизвездочных отелей не было и в помине. В провинциальных
городах его обычно селили в каком-нибудь санатории. В Санкт-Петербурге и Москве
дела обстояли ненамного лучше.
«В Петербурге, когда я только начинал, я жил в гостинице «Октябрьская».
Это ровно напротив вокзала. Первые годы я жил там. Самое яркое мое воспоминание
связано с тем, что я поселился в это гостинице и проснулся ночью, потому что за
стеной кто-то очень громко занимался любовью. Все ходуном ходило. Крики, стоны»,
– рассказал Максим Галкин в ютуб-шоу «А поговорить?».
Комик не мог заснуть в таком шуме. Он решил посмотреть
телевизор. Шоумен нажал кнопку на пульте и перед его глазами возник «на весь
экран такой член». Максим Галкин попал на фильм для взрослых.
«Я выключил телевизор. Думал засну, но тут проститутки
табуном по коридору с криками», – вспомнил шоумен.
Максим Галкин добавил, что девушки легкого поведения в то
время были очень настойчивы. Прямо предлагали себя мужчинам, стучались в номера.
Жрицы любви дежурили в фойе при отелях. Шоумен отметил, что таких дам в
гостиницах видит и сегодня.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Истребитель Су-57 испытал в Сирии новые образцы ракетно-бомбового вооружения, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии министерства с участием президента Владимира Путина. «В Сирии в боевой работе проверили [вертолет] Ми-28НМ, беспилотный летательный аппарат «Иноходец» в ударном варианте, новые образцы ракетно-бомбового вооружения истребителя Су-57», – сообщил министр обороны, передает ТАСС. В конце декабря сообщалось, что […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Премьер Финляндии ответила назвавшему ее «продавщицей» главе МВД Эстонии / 16 декабря
- Павла Новикова приговорили к штрафу и освободили, признав виновным в нападении на полицейского / 6 декабря
- Озвучены минусы возврата курительных комнат в аэропортах / 11 декабря
- Врио губернатора Иркутской области проверил больницы города / 18 декабря
- Названы сроки согласования Россией и Белоруссией интеграционного пакета / 23 декабря
- CNN — США потратят миллиарды на новые субмарины, чтобы не отстать от Китая / 4 декабря
- Тренер упавшей с высоты гимнастки назвала виновников инцидента / 5 декабря
- Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой безопасности России / 3 декабря