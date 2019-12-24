«Все ходуном ходило»: Галкин о ночи в гостинице с табуном проституток

Максим признался, что, когда он только начал гастролировать,

в конце 90-х, пятизвездочных отелей не было и в помине. В провинциальных

городах его обычно селили в каком-нибудь санатории. В Санкт-Петербурге и Москве

дела обстояли ненамного лучше.

«В Петербурге, когда я только начинал, я жил в гостинице «Октябрьская».

Это ровно напротив вокзала. Первые годы я жил там. Самое яркое мое воспоминание

связано с тем, что я поселился в это гостинице и проснулся ночью, потому что за

стеной кто-то очень громко занимался любовью. Все ходуном ходило. Крики, стоны»,

– рассказал Максим Галкин в ютуб-шоу «А поговорить?».

Комик не мог заснуть в таком шуме. Он решил посмотреть

телевизор. Шоумен нажал кнопку на пульте и перед его глазами возник «на весь

экран такой член». Максим Галкин попал на фильм для взрослых.

«Я выключил телевизор. Думал засну, но тут проститутки

табуном по коридору с криками», – вспомнил шоумен.

Максим Галкин добавил, что девушки легкого поведения в то

время были очень настойчивы. Прямо предлагали себя мужчинам, стучались в номера.

Жрицы любви дежурили в фойе при отелях. Шоумен отметил, что таких дам в

гостиницах видит и сегодня.

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