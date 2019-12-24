«Все ходуном ходило»: Галкин о ночи в гостинице с табуном проституток

24.12.2019, 13:05, Разное

Максим признался, что, когда он только начал гастролировать,
в конце 90-х, пятизвездочных отелей не было и в помине. В провинциальных
городах его обычно селили в каком-нибудь санатории. В Санкт-Петербурге и Москве
дела обстояли ненамного лучше.

«В Петербурге, когда я только начинал, я жил в гостинице «Октябрьская».
Это ровно напротив вокзала. Первые годы я жил там. Самое яркое мое воспоминание
связано с тем, что я поселился в это гостинице и проснулся ночью, потому что за
стеной кто-то очень громко занимался любовью. Все ходуном ходило. Крики, стоны»,
– рассказал Максим Галкин в ютуб-шоу «А поговорить?».

Комик не мог заснуть в таком шуме. Он решил посмотреть
телевизор. Шоумен нажал кнопку на пульте и перед его глазами возник «на весь
экран такой член». Максим Галкин попал на фильм для взрослых.

«Я выключил телевизор. Думал засну, но тут проститутки
табуном по коридору с криками», – вспомнил шоумен.

Максим Галкин добавил, что девушки легкого поведения в то
время были очень настойчивы. Прямо предлагали себя мужчинам, стучались в номера.
Жрицы любви дежурили в фойе при отелях. Шоумен отметил, что таких дам в
гостиницах видит и сегодня.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Истребитель Су-57 испытал в Сирии новые образцы ракетно-бомбового вооружения, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии министерства с участием президента Владимира Путина. «В Сирии в боевой работе проверили [вертолет] Ми-28НМ, беспилотный летательный аппарат «Иноходец» в ударном варианте, новые образцы ракетно-бомбового вооружения истребителя Су-57», – сообщил министр обороны, передает ТАСС. В конце декабря сообщалось, что […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика