СМИ: Приставы разыскивают Ольгу Бузову из-за долгов по ЖКХ

В СМИ появилась информация, что приставы города Санкт-Петербург разыскивают за долги телеведущую и певицу Ольгу Бузову. Как оказалось, она не доплатила за услуги в квартире около 11 тысяч рублей.

О том, что Ольга Бузова разыскивается приставами, сообщают СМИ со ссылкой на свои источники. Сама певица пока появившиеся сведения никак не комментирует. Стоит отметить, что прежде на протяжении четырех лет приставы разыскивали отца телеведущей — Игоря Бузова, он не уплатил за услуги ЖКХ около 35 тысяч рублей.

Сама же Ольга Бузова не так давно объявила о премьере своей новой песни «Мандаринка», которую знаменитость записала вместе с блогером Давидом Манукяном. Как предполагают поклонники, между звездами развивается бурный роман.

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