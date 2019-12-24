В Москве альфонс с сайта знакомств «развел» влюбленную женщину на 4 млн рублей

24.12.2019, 13:04, Разное

В Москве аферист с сайта знакомств обманул пожилую женщину на сумму более 4 миллионов рублей. отметили в ГУ МВД по региону. Мужчина в ходе общения попросил возлюбленную оплатить ему перелет в Москву, после чего пропал.
Как пояснила пострадавшая, она познакомилась с избранником в Сети, между ними завязалось общение, которое в итоге перешло в роман по переписке. Мужчина рассказал, что якобы живет за границей, отмечая, что очень хочет встретиться с возлюбленной. В итоге аферист смог уговорить пострадавшую перевести ему на счет 4 миллиона 230 тысяч рублей. Эти деньги возлюбленный москвички должен был потратить на билеты до Москвы.

Тем не менее, в итоге житель пропал. В Москву он не приехал, а через некоторое время перестал отвечать на сообщения пострадавшей. Женщина обратилась за помощью к правоохранителям, ведется расследование.



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