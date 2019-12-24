Мнение: Сумасшедшая и голая

Голая, с пеной у рта и маленьким ребенком на руках. Бытовая трагедия или сумасшествие безумной? Бывают «яжматери», которые поражают своим поведением: не делают прививки детям, другие «кормят» детей солнечным светом или только петрушкой. Но чем та мать хуже, которая бегала по городу голая с ребенком на руках?

В Красноярске заметили женщину, которая бегала голая с ребенком на руках. На видео с магазина видно, что на ней было лишь одно полотенце, когда она выбегала с малышом. Охрана магазина и очевидцы помогли догнать ее, забрать ребенка и вернуть его в тепло.

Сама дамочка побежала уже без полотенца, видимо, дальше. Потому что потом появилось видео одного водителя, который заснял безумную, когда она бежала по аллее. На тот момент, в Красноярске было -14 градусов!

Как говорят очевидцы, женщина забежала в магазин «Красный ЯР», крича, что ее кто-то преследует. Также говорят, что она была в неадеквате, изо рта шла пена.. Сейчас ребенок с отцом, а мать забрали в Красноярский наркологический диспансер.

Конечно, несмотря на то, что мать может оказаться еще той любительницей наркотических и алкогольных средств, у которой поехала кукушечка, но все-таки стоит признать, что матерью она осталась. Когда шарики заехали за ролики, и ей причудилось, что кто-то за ней следит, она не забыла своего ребенка и «спасла» его в первую очередь.

Можно сказать, что в данном случае с шизофренией или белочкой, она поступила намного лучше, чем поступают обычные матери, которые могут издеваться над своими детьми, слишком жестко их наказывать или просто оставлятьв лесу.

Конечно, сумасшедших и зависимых лечить надо, и вопрос о том, в силах ли мать дать ребенку всё, что ему нужно – встанет ребром. И, скорее всего, после такого поступка, ее лишат прав и отправят лечиться надолго. Ребенок останется у отца, а будущее сушасшедшей и голой останется неизвестным.

Источник: Достало

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