Раскрыты секреты ужаснувшей американцев российской подлодки

При производстве модернизированных подводных лодок проекта 855-М были обнаружены сложности, повлиявшие на сроки сдачи головной субмарины «Казань». Как предположил член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», капитан 1-го ранга Василий Дандыкин, это может быть связано с переходом на систему импортозамещения.
В разговоре с «Дни.ру» эксперт выразил уверенность, что доработка закончится в срок, и в дальнейшем Военно-морской флот России будет пополняться в год на, по меньшей мере, одну подводную лодку класса «Ясень-М». Они, по его словам, будут вставать в строй в Тихоокеанском и Северном флотах на замену легендарным подводным лодкам 971-го проекта «Щука». И если сравнивать новейшие субмарины с их предшественниками, то они по своей ударной мощи превосходят их в два-три раза.
«Это
атомная субмарина, которая не знает себе равных», – подчеркнул Василий Дандыкин.
Он отметил, что подводные лодки класса «Ясень-М» выгодно отличаются не только от отечественных, но и от иностранных аналогов. В частности, по уровню издаваемого шума они достигают показателей американских субмарин четвертого поколения типа «Вирджиния».
Самое же главное, подчеркнул капитан 1-го ранга, это арсенал. которые может применять новейшая российская подводная лодка. «Она
обладает возможностью нести десятки «Калибров» – крылатых ракет с подводным
стартом, которые себя очень хорошо показали в сирийских событиях. И не только «Калибров»,
как у нас, судя по всему, отмечается, в будущем она может быть носителем
гиперзвуковых ракет «Циркон», – напомнил он.
«Самая
главная задача у этой подводной лодки в перспективе – это гроза авианосных группировок
вероятного противника», – рассказал Василий Дандыкин.
Он добавил, что, возможно, американские СМИ хвалят российские подводные лодки класса «Ясень-М» исходя из собственных интересов. Дескать, таким образом американские военные пытаются выбить себе дополнительные деньги из бюджета. «Но,
тем не менее, где-то они недалеки от истины», – заключил эксперт.
Напомним, ранее портал The National Interest опубликовал статью «У России есть рождественский подарок для ВМС США» о новых ударных атомных подводных лодках усовершенствованного проекта «Ясень-М». Отмечается, что данный проект был расширен с шести до восьми единиц, что говорит об уверенности Министерства обороны в перспективах данной техники.
Северодвинске на "Севмаше" в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне заложат две атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М". Церемония состоится 9 мая 2020 года.
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— Русская Северяночка (@severanocka) December 21, 2019
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