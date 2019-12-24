Раскрыты секреты ужаснувшей американцев российской подлодки

При производстве модернизированных подводных лодок проекта 855-М были обнаружены сложности, повлиявшие на сроки сдачи головной субмарины «Казань». Как предположил член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», капитан 1-го ранга Василий Дандыкин, это может быть связано с переходом на систему импортозамещения.

В разговоре с «Дни.ру» эксперт выразил уверенность, что доработка закончится в срок, и в дальнейшем Военно-морской флот России будет пополняться в год на, по меньшей мере, одну подводную лодку класса «Ясень-М». Они, по его словам, будут вставать в строй в Тихоокеанском и Северном флотах на замену легендарным подводным лодкам 971-го проекта «Щука». И если сравнивать новейшие субмарины с их предшественниками, то они по своей ударной мощи превосходят их в два-три раза.

«Это

атомная субмарина, которая не знает себе равных», – подчеркнул Василий Дандыкин.

Он отметил, что подводные лодки класса «Ясень-М» выгодно отличаются не только от отечественных, но и от иностранных аналогов. В частности, по уровню издаваемого шума они достигают показателей американских субмарин четвертого поколения типа «Вирджиния».

Самое же главное, подчеркнул капитан 1-го ранга, это арсенал. которые может применять новейшая российская подводная лодка. «Она

обладает возможностью нести десятки «Калибров» – крылатых ракет с подводным

стартом, которые себя очень хорошо показали в сирийских событиях. И не только «Калибров»,

как у нас, судя по всему, отмечается, в будущем она может быть носителем

гиперзвуковых ракет «Циркон», – напомнил он.

«Самая

главная задача у этой подводной лодки в перспективе – это гроза авианосных группировок

вероятного противника», – рассказал Василий Дандыкин.

Он добавил, что, возможно, американские СМИ хвалят российские подводные лодки класса «Ясень-М» исходя из собственных интересов. Дескать, таким образом американские военные пытаются выбить себе дополнительные деньги из бюджета. «Но,

тем не менее, где-то они недалеки от истины», – заключил эксперт.

Напомним, ранее портал The National Interest опубликовал статью «У России есть рождественский подарок для ВМС США» о новых ударных атомных подводных лодках усовершенствованного проекта «Ясень-М». Отмечается, что данный проект был расширен с шести до восьми единиц, что говорит об уверенности Министерства обороны в перспективах данной техники.

Северодвинске на "Севмаше" в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне заложат две атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М". Церемония состоится 9 мая 2020 года.

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— Русская Северяночка (@severanocka) December 21, 2019

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