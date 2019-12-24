«Шикарный жеребец!»: подробности первой брачной ночи 77-летней Вовк и молодого возлюбленного

Семья легендарного диктора Владимира Березина владеет замком XV века во французской Бретани. И кажется, что это райское место как нельзя лучше подходит для первой брачной ночи и медового месяца «тети Лины» и ее молодого возлюбленного. Ангелине Вовк гостеприимные хозяева готовы отдать самую красивую комнату с самой большой кроватью для воплощения самых смелых фантазий.
«На правах давнего и верного друга нашей семьи Ангелина приняла предложение провести медовый месяц в нашем замке, где живет моя дочь Юлия, которая и будет делать свадебную фотосессию Ангелины и Михаила, – сообщил Владимир Березин на своей странице в социальной сети. – Главное, чтобы ничего не поменяло планов и свадьба состоялась… Держим кулачки, как говорится».
Как рассказал Березин «Дни.ру», недавно с Ангелиной Вовк он побывал на светском мероприятии. «Она сияет от счастья, улыбается, принимает поздравления», – заверил ведущий.
Планируется, что на части свадебных фотографий Ангелина Вовк будет запечатлена сразу с двумя жеребцами – не только со своим новым кавалером, но и с шикарным породистым рысаком из элитной французской конюшни.
Напомним, первым мужем «тети Лины» был диктор Центрального телевидения, однокурсник по ГИТИСу Геннадий Чертов. Их брак продлился шестнадцать лет, с 1966-го по 1982 год. Второй муж – Индржих Гец, художник чешской киностудии «Баррандов», архитектор. Супруги жили в разных странах: Вовк – в России, а Индржих – в Чехословакии. Брак существовал тринадцать лет, с 1982-го по 1995 годы.
Прошло 24 года, и Ангелина Вовк снова собралась под венец. И как тут не вспомнить мадам Грицацуеву из романа «12 стульев»: «Молодая была уже не молода. Природа одарила ее щедро. Тут было все: арбузные груди, нос – обухом, расписные щеки и мощный затылок. Нового мужа она обожала и очень боялась».
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