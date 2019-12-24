Менеджера ФБК призвали в армию

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслан Шаведдинов, пытавшийся через суд опротестовать решение призывной комиссии, призван в армию после соответствующего решения судьи.

«На протяжении многих лет Руслан Шаведдинов уклонялся от постановки на воинский учет, однако 28 октября с.г. по повестке прибыл в военный комиссариат. Там в присутствии своего адвоката призывник прошел медосвидетельствование и был признан годным. В тот же день ему вручили повестку», – информирует телеграм-канал «Силовики».

Шаведдинов, не захотевший служить в армии, обратился в суд с требованием опротестовать решение призывной комиссии. Однако суд не встал на сторону призывника.

«23 декабря Московский городской суд подтвердил правомерность действий военкомата, и Шаведдинова отправили служить в соответствии с законом», – отмечают авторы канала.

Призыв Шаведдинова в армию подтвердил в Twitter и публицист Леонид Дегтярев.

Сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова призвали в армию. Навальнята воют, будто его на урановый рудник послали. Ребята, а как же соблюдение любимой вами Конституции? Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации! pic.twitter.com/CpfGg5uVxl

— Дегтярёв Леонид (@leon_elk) 24 декабря 2019 г.

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