The Insider начинает краудфандинговую кампанию!

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За последние несколько лет The Insider смог добиться некоторых успехов. Мы (вместе с нашими партнерами) нашли ГРУшников, ответственных за отравления в Солсбери и Болгарии; мы нашли настоящее имя берлинского «велосипедного» убийцы и доказали, что он связан со спецслужбами; мы назвали войсковую часть ГРУ, ответственную за множество хакерских атак, за год до того, как она всплыла в обвинительном заключении прокурора Роберта Мюллера; мы нашли генералов, ответственных за поставку в Украину «Бука», из которого был сбит «Боинг» MH17, и установили личности ГРУшников, организовавших переворот в Черногории.

Мы также писали о том, как любовница Шойгу стала миллиардершей на контрактах с Минобороны, как Сечин оказался обладателем квартиры за 2 млрд, а глава «Почты России» Подгузов — за 1 млрд, как друзья Путина заработали на аннексии Крыма и на мусорных свалках в Подмосковье. Кроме того, мы рассказывали, какой компромат у Кремля есть на лидера Венгрии, какие коррупционные связи можно найти между Кремлем и президентом Чехии, как Москва спонсировала правящую партию Италии, а также поддерживала немецких националистов и движение «желтые жилеты» во Франции. Мы рассказали, как Россия за взятки купила право проведения Чемпионата мира по футболу.

Мы также сделали серию материалов о связях Путина и его окружения с «Тамбовской» ОПГ (в том числе о том, как управляющий дворцом Путина оказался человеком «тамбовских»), как Литвиненко перед смертью рассказывал о связях Кремля с другими преступными группировками, о том, как любимица российского МИД и ее начальник экс-сенатор Торшин связан с «Таганской» ОПГ, и что связывает команду Дональда Трампа с «солнцевскими».

Мы также рассказывали и о том, как в России преследуют крымских татар, Свидетелей Иеговы и антифашистов, о сотнях тысячах россиян в трудовом рабстве, о миллионах женщин, страдающих от семейного насилия, о том, как женщин судят за самозащиту, о том, как продают детей-сирот и издеваются над детьми в детдомах, о том, как пытают в российских тюрьмах. Мы рассказывали о том, как гибель российских призывников от дедовщины маскируют под самоубийства, как фабрикуют дела против мигрантов, делая из них террористов.

Мы рассказали о том, как срежиссированы пропагандистские ток-шоу на госканалах, как организована цензура и пропаганда в российских СМИ, как Кремль распространяет фейки и организовывает акции протеста за рубежом, приводили примеры самых ярких фейков RT и Первого канала, проводили факт-чек каждого значимого выступления Владимира Путина (придя к выводу, что в среднем российский президент говорит неправду со скоростью один раз в 20 минут).

Мы публиковали исповедь чиновника о коррупции в правительстве, исповедь титушки о работе на полицию, исповедь пилота «Аэрофлота» о безопасности полетов и исповеди женщин, вернувшихся из «Исламского государства».

Мы также писали о том, как фабрикуются научные статьи, о вузах-призраках, где формально учатся тысячи студентов, о том, как друг Путина Ротенберг монополизировал рынок российских учебников, о том, как заключения псевдо-экспертов подводят людей под уголовные статьи.

Конечно же, все это далеко не полный список наших материалов. А ведь были еще экспертные мнения, исторические очерки, статьи о научных открытиях — наконец, просто новости!

Это много, но мы сможем намного больше с вашей поддержкой. Становитесь подписчиками The Insider — вместе мы будем сильнее!

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