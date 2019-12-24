Галкин показал архивные снимки с голым торсом

Российский шоумен Максим Галкин на своей странице в Instagram разместил снимки, на большей части которых запечатлен с оголенным торсом.

«Перебирал старые фотки: подборочка из серии «22 года и 22 килограмма назад». В новом году решил вернуться в состояние «дрыщ», – написал он.

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Перебирал старые фотки: подборочка из серии «22 года и 22 кг назад» В новом году решил вернуться в состояние «дрыщ» * Перебирал не просто так: на неделе вас ждёт сюрприз — улётная документалка с откровенными ответами на все вопросы от… Следите за лентой!

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 22 Дек 2019 в 6:07 PST

Максим Галкин родился 18 июня 1976 года в Наро-Фоминском районе Московской области. Дебют юмориста на сцене состоялся в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ «Фонтаны любви к ближнему».

Летом 1994 года Галкин участвовал в Театре эстрады и программе «Дебюты, дебюты, дебюты». Там он показывал пародии на политиков. Позже он гастролировал с сатириком Михаилом Задорновым.

В январе 2001 года шоумен получил грант премии «Триумф» и премию «Золотой Остап» в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале «Славянский базар в Витебске». После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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