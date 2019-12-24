Путин примет участие в итоговой коллегии Минобороны

В ходе итоговой коллегии Минобороны во вторник будет дана оценка различным угрозам в разрезе региональных конфликтов, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он добавил, что глава государства традиционно принимает участие в заседании, передает РИА «Новости».
«Президент выступит, будет содержательное выступление (министра обороны Сергея) Шойгу – оценка разных угроз, которые идут от региональных конфликтов… традиционно в таких выступлениях», – сказал Песков.
Он добавил, что также состоится церемония вручения госнаград.
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