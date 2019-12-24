Памятник Герою РФ Магомеду Нурбагандову открыли в Дагестане

Торжественная церемония открытия бюста сотруднику полиции, Герою РФ Магомеду Нурбагандову прошла в Сергокалинском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе районной администрации.
В церемонии открытия бюста приняли участие начальник Главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, генерал-полковник полиции Сергей Бачурин, вице-премьер Дагестана Владимир Лемешко, глава МВД республики Абдурашид Магомедов, родные и близкие героя, сельчане, передает ИА REGNUM.
Нурбагандов был убит 10 июля 2016 года возле села Сергокала, когда боевики напали на пятерых отдыхающих. Двоих из них, в том числе Нурбагандова, они застрелили – это была месть за профессиональную деятельность полицейского.
Позже была обнаружена видеозапись в телефоне одного из ликвидированных 7 сентября боевиков. На ней бандит под дулом пистолета пытается заставить Нурбагандова призвать своих друзей и братьев уйти из правоохранительных органов. Нурбагандов на это заявил: «Работайте, братья».
Напомним, в январе 2018 года Верховный суд заменил наказание на пожизненное лишение свободы участнику банды Артуру Бекболатову, приговоренному к 24 годам колонии за убийство Магомеда Нурбагандова.
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