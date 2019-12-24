Фонд «Вера»: Как тяжелобольному человеку подготовиться к длинным выходным

Тяжелобольному человеку и его близким важно заранее подготовиться к длинным выходным. Это поможет избежать неприятных ситуаций: например, когда нет возможности продлить рецепт на обезболивающее или неизвестно, куда обратиться за помощью при ухудшении состояния. Памятка, которую подготовили Фонд помощи хосписам «Вера» и врач Ариф Ибрагимов, заведующий Первым московским хосписом имени В.В.Миллионщиковой, рассказывает, на что нужно обратить внимание. С ее полным текстом можно познакомиться на сайте «Про паллиатив». Мы публикуем специальный чек-лист, который подготовили те же авторы.
На случай если понадобится помощь паллиативной службы
- Узнайте, где находится ближайший хоспис или паллиативное отделение.
- Обратите внимание на режим работы ближайшего паллиативного учреждения на время выходных.
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Встаньте на учет выездной патронажной службы. Для постановки на учет понадобятся документы:
- Копия паспорта;
- Копия полиса ОМС (желательно);
- Копия СНИЛС;
- Направление по форме 057-у;
- Последняя выписка из стационара с диагнозом, результатами обследований и анализов или выписка из амбулаторной карты;
- В случае подтвержденного онкологического диагноза IV стадии – заключение онколога, для неонкологических пациентов – заключение врачебной комиссии.
- Прочитайте памятки, выпущенные фондом помощи хосписам «Вера», о том, как получить паллиативную помощь в Москве или в регионах.
На случай если требуется обезболивающее или есть опасность возникновения боли
- Заблаговременно получите рецепт на наркотические обезболивающие. Помните: он действует 15 суток.
- Узнайте режим работы специальных аптек, в которых можно получить сильнодействующие анальгетики.
- Не забывайте вести дневник боли. Позаботьтесь о том, чтобы у вас под рукой всегда была шкала для оценки болевого синдрома.
- Проконсультируйтесь с врачом на случай экстренных ситуаций. Помните, что вы имеете право на обезболивание по скорой помощи. Если вдруг с этим возникнут проблемы, наш юрист подготовил памятку со ссылками на законы.
На случай если нужно соблюдать диету
- Проконсультируйтесь с лечащим врачом по поводу вашей диеты.
- Если вы принимаете какие-либо лекарства, проконсультируйтесь с врачом, можно ли вам принимать алкогольные напитки.
- Если требуется лечебное питание, приобретите его в том количестве, которое понадобится во время длинных выходных.
На случай если планируется поездка по РФ или в другую страну
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Обсудите с лечащим врачом возможность поездки и состояние здоровья, определите, насколько оно стабильное. Подумайте о рисках, которые могут возникнуть во время поездки:
- Смогут ли вам или вашему близкому оказать помощь в случае экстренной ситуации,
- Будет ли возможность связаться с врачом или получить специализированную помощь,
- Может ли смена обстановки или сама дорога негативно повлиять на самочувствие.
- Если вы берете в дорогу наркотические препараты, возьмите копию документа, подтверждающего необходимость в обезболивании, а также копию рецепта.
- Если вы летите в другую страну, необходимо задекларировать опиоидные анальгетики. Для этого нужно заранее заполнить пассажирскую таможенную декларацию и распечатать бланк в двух экземплярах.
На случай если есть сиделка или специалист по уходу
- Заранее обсудите режим их работы в праздники,
- Обратите внимание на договор, который вы заключили со специалистом по уходу/c сиделкой,
- Определите, кто мог бы подменить сиделку на праздники.
На случай если придется обходиться без помощи специалиста по уходу
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Ознакомьтесь с памятками по уходу:
- как правильно мыть человека в кровати,
- как вымыть голову при помощи надувной ванны или расчески и ваты,
- как помочь человеку соблюдать интимную гигиену,
- как ухаживать за ногтями, ушами, глазами, носом и полостью рта.
- Если у вашего близкого установлена гастростома, трахеостомаили мочевой катетер, вы можете найти необходимые советы по уходу.
ВАЖНО
По любым вопросам вы можете позвонить на Горячую линию помощи неизлечимо больным людям — 8 800 700 84 36. Телефон Горячей линии фонда «Вера» работает без выходных, бесплатно и круглосуточно.
Координационный центр Центра паллиативной помощи в Москве: +7(499) 940 19-48
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