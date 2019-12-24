Фонд «Вера»: Как тяжелобольному человеку подготовиться к длинным выходным

Тяжелобольному человеку и его близким важно заранее подготовиться к длинным выходным. Это поможет избежать неприятных ситуаций: например, когда нет возможности продлить рецепт на обезболивающее или неизвестно, куда обратиться за помощью при ухудшении состояния. Памятка, которую подготовили Фонд помощи хосписам «Вера» и врач Ариф Ибрагимов, заведующий Первым московским хосписом имени В.В.Миллионщиковой, рассказывает, на что нужно обратить внимание. С ее полным текстом можно познакомиться на сайте «Про паллиатив». Мы публикуем специальный чек-лист, который подготовили те же авторы.

На случай если понадобится помощь паллиативной службы

Узнайте, где находится ближайший хоспис или паллиативное отделение.

Обратите внимание на режим работы ближайшего паллиативного учреждения на время выходных.

Встаньте на учет выездной патронажной службы. Для постановки на учет понадобятся документы: Копия паспорта; Копия полиса ОМС (желательно); Копия СНИЛС; Направление по форме 057-у; Последняя выписка из стационара с диагнозом, результатами обследований и анализов или выписка из амбулаторной карты; В случае подтвержденного онкологического диагноза IV стадии – заключение онколога, для неонкологических пациентов – заключение врачебной комиссии.



Прочитайте памятки, выпущенные фондом помощи хосписам «Вера», о том, как получить паллиативную помощь в Москве или в регионах.

На случай если требуется обезболивающее или есть опасность возникновения боли

Заблаговременно получите рецепт на наркотические обезболивающие. Помните: он действует 15 суток.

Узнайте режим работы специальных аптек, в которых можно получить сильнодействующие анальгетики.

Не забывайте вести дневник боли. Позаботьтесь о том, чтобы у вас под рукой всегда была шкала для оценки болевого синдрома.

Проконсультируйтесь с врачом на случай экстренных ситуаций. Помните, что вы имеете право на обезболивание по скорой помощи. Если вдруг с этим возникнут проблемы, наш юрист подготовил памятку со ссылками на законы.

На случай если нужно соблюдать диету

Проконсультируйтесь с лечащим врачом по поводу вашей диеты.

Если вы принимаете какие-либо лекарства, проконсультируйтесь с врачом, можно ли вам принимать алкогольные напитки.

Если требуется лечебное питание, приобретите его в том количестве, которое понадобится во время длинных выходных.

На случай если планируется поездка по РФ или в другую страну

Обсудите с лечащим врачом возможность поездки и состояние здоровья, определите, насколько оно стабильное. Подумайте о рисках, которые могут возникнуть во время поездки: Смогут ли вам или вашему близкому оказать помощь в случае экстренной ситуации, Будет ли возможность связаться с врачом или получить специализированную помощь, Может ли смена обстановки или сама дорога негативно повлиять на самочувствие.

Если вы берете в дорогу наркотические препараты, возьмите копию документа, подтверждающего необходимость в обезболивании, а также копию рецепта.

Если вы летите в другую страну, необходимо задекларировать опиоидные анальгетики. Для этого нужно заранее заполнить пассажирскую таможенную декларацию и распечатать бланк в двух экземплярах.

На случай если есть сиделка или специалист по уходу

Заранее обсудите режим их работы в праздники,

Обратите внимание на договор, который вы заключили со специалистом по уходу/c сиделкой,

Определите, кто мог бы подменить сиделку на праздники.

На случай если придется обходиться без помощи специалиста по уходу

Ознакомьтесь с памятками по уходу: как правильно мыть человека в кровати, как вымыть голову при помощи надувной ванны или расчески и ваты, как помочь человеку соблюдать интимную гигиену, как ухаживать за ногтями, ушами, глазами, носом и полостью рта.

Если у вашего близкого установлена гастростома, трахеостомаили мочевой катетер, вы можете найти необходимые советы по уходу.

ВАЖНО

По любым вопросам вы можете позвонить на Горячую линию помощи неизлечимо больным людям — 8 800 700 84 36. Телефон Горячей линии фонда «Вера» работает без выходных, бесплатно и круглосуточно.

Координационный центр Центра паллиативной помощи в Москве: +7(499) 940 19-48

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