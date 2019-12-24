Фонд «Вера»: Как тяжелобольному человеку подготовиться к длинным выходным

24.12.2019, 12:50, Новости дня

Тяжелобольному человеку и его близким важно заранее подготовиться к длинным выходным. Это поможет избежать неприятных ситуаций: например, когда нет возможности продлить рецепт на обезболивающее или неизвестно, куда обратиться за помощью при ухудшении состояния. Памятка, которую подготовили Фонд помощи хосписам «Вера» и врач Ариф Ибрагимов, заведующий Первым московским хосписом имени В.В.Миллионщиковой, рассказывает, на что нужно обратить внимание. С ее полным текстом можно познакомиться на сайте «Про паллиатив». Мы публикуем специальный чек-лист, который подготовили те же авторы. 

На случай если понадобится помощь паллиативной службы

  • Узнайте, где находится ближайший хоспис или паллиативное отделение.
  • Обратите внимание на режим работы ближайшего паллиативного учреждения на время выходных.
  • Встаньте на учет выездной патронажной службы. Для постановки на учет понадобятся документы:

    • Копия паспорта; 
    • Копия полиса ОМС (желательно); 
    • Копия СНИЛС; 
    • Направление по форме 057-у; 
    • Последняя выписка из стационара с диагнозом, результатами обследований и анализов или выписка из амбулаторной карты; 
    • В случае подтвержденного онкологического диагноза IV стадии – заключение онколога, для неонкологических пациентов – заключение врачебной комиссии.
  • Прочитайте памятки, выпущенные фондом помощи хосписам «Вера», о том, как получить паллиативную помощь в Москве или в регионах.

На случай если требуется обезболивающее или есть опасность возникновения боли

  • Заблаговременно получите рецепт на наркотические обезболивающие. Помните: он действует 15 суток.
  • Узнайте режим работы специальных аптек, в которых можно получить сильнодействующие анальгетики. 
  • Не забывайте вести дневник боли. Позаботьтесь о том, чтобы у вас под рукой всегда была шкала для оценки болевого синдрома.
  • Проконсультируйтесь с врачом на случай экстренных ситуаций. Помните, что вы имеете право на обезболивание по скорой помощи. Если вдруг с этим возникнут проблемы, наш юрист подготовил памятку со ссылками на законы.

На случай если нужно соблюдать диету

  • Проконсультируйтесь с лечащим врачом по поводу вашей диеты.
  • Если вы принимаете какие-либо лекарства, проконсультируйтесь с врачом, можно ли вам принимать алкогольные напитки. 
  • Если требуется лечебное питание, приобретите его в том количестве, которое понадобится во время длинных выходных.

На случай если планируется поездка по РФ или в другую страну 

  • Обсудите с лечащим врачом возможность поездки и состояние здоровья, определите, насколько оно стабильное. Подумайте о рисках, которые могут возникнуть во время поездки:

    • Смогут ли вам или вашему близкому оказать помощь в случае экстренной ситуации,
    • Будет ли возможность связаться с врачом или получить специализированную помощь, 
    • Может ли смена обстановки или сама дорога негативно повлиять на самочувствие.
  • Если вы берете в дорогу наркотические препараты, возьмите копию документа, подтверждающего необходимость в обезболивании, а также копию рецепта. 
  • Если вы летите в другую страну, необходимо задекларировать опиоидные анальгетики. Для этого нужно заранее заполнить пассажирскую таможенную декларацию и распечатать бланк в двух экземплярах.

На случай если есть сиделка или специалист по уходу

  • Заранее обсудите режим их работы в праздники,
  • Обратите внимание на договор, который вы заключили со специалистом по уходу/c сиделкой,
  • Определите, кто мог бы подменить сиделку на праздники.

На случай если придется обходиться без помощи специалиста по уходу

  • Ознакомьтесь с памятками по уходу:

    • как правильно мыть человека в кровати, 
    • как вымыть голову при помощи надувной ванны или расчески и ваты,
    • как помочь человеку соблюдать интимную гигиену, 
    • как ухаживать за ногтями, ушами, глазами, носом и полостью рта. 
  • Если у вашего близкого установлена гастростома, трахеостомаили мочевой катетер, вы можете найти необходимые советы по уходу.

ВАЖНО

По любым вопросам вы можете позвонить на Горячую линию помощи неизлечимо больным людям — 8 800 700 84 36. Телефон Горячей линии фонда «Вера» работает без выходных, бесплатно и круглосуточно.

Координационный центр Центра паллиативной помощи в Москве: +7(499) 940 19-48



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