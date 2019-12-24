Колокольцев уволил организаторов полицейских учений со школьниками в Татарстане

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев распорядился уволить организаторов полицейских учений с привлечением школьников в татарстанском селе Новотроицкое. Об этом сообщает «Интерфакс».

Учения по разгону митинга прошли в Новотроицком 20 декабря, участников акции изображали девятиклассники местной школы. Их созвали на школьный двор и велели идти на силовиков, толкать их и бить по щитам.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись учений.

Видео опубликовала Екатерина Пантелеева. К ней домой пришли сотрудники полиции после 23:00. Они попросили ее написать объяснительную о том, откуда девушка взяла видео и кто просил его опубликовать.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, 20 декабря на территории Новотроицкой средней школы «по инициативе руководства отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана проводились тактико-строевые занятия с личным составом подразделения; в качестве статистов по согласованию с администрацией школы были привлечены учащиеся 9 класса».

В региональном МВД утверждают, что нарушителей порядка изображали полицейские, а перед учениями школьникам рассказали о мерах безопасности. По словам одного из старшеклассников, о характере учений их не предупреждали, сообщив, что в школе пройдет мероприятие по профориентации.

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