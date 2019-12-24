Для фигуранта «московского дела» Сергея Суровцева запросили 4 года колонии

Прокуратура попросила приговорить к 4 годам колонии фигуранта «московского дела» Сергея Суровцева. Об этом сообщает «Медиазона». Его обвиняют в применении насилия к сотруднику Росгвардии.
По версии следствия, на акции 27 июля он ударил командира одного из батальонов Росгвардии металлическим ограждением.
Расследование дела Суровцева продлилось один день. В суде он заявил, что показания потерпевшего сотрудника Росгвардии не соответствуют тому, что реально происходило на акции.
«Я не считаю, что был нанесен удар, потому что Островерхов сам схватил ограду. <…> Та сила, с которой он схватил ограду, не является чем-то большим, как если бы он играл в баскетбол или регби. Его заявление о том, что он почувствовал боль, является недостоверным, потому что они физически подготовлены. У меня, конечно же, никакого умысла быть не могло», — сказал Суровев в ходе прений.
На первом заседании неделю назад Сергею Суровцеву продлили арест до 10 июня 2020 года. В СИЗО он сидит с конца ноября, а за несколько дней до начала рассмотрения дела по существу объявил голодовку.
По «московскому делу» пятеро обвиняемых уже получили разные сроки заключения, уголовные дела в отношении семи участников закрыли. Шесть человек находятся под следствием.
23 декабря прокуратура попросила приговорить к 3,5 годам колонии общего режима фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова, его обвиняют в том, что он бросил в строну сотрудников полиции бутылку, которая создала у них «состояние опасения».
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