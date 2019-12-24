Обвиняемого в угрозах судье Криворучко Евгения Ерзунова приговорили к штрафу

Мещанский районный суд Москвы приговорил к штрафу в 130 тысяч рублей Евгения Ерзунова. Его обвинили в угрозах судье Тверского суда Алексее Криворучко из-за твита. Об этом сообщает «Медиазона».

Ерзунов признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке без исследования доказательств.

Ерзунова задержали 13 ноября и на следующий день арестовали. Показания на него, по данным Следственного комитета, дал его знакомый Сергей Половец, задержанный по этому делу ранее. Ерзунова обвинили в угрозе убийством лицу, осуществляющим правосудие.

Напомним, Криворучко приговорил Павла Устинова к 3,5 годам колонии. При этом он отказался принять во внимание видеозапись, на которой видно, что Устинов перед задержанием просто стоял на улице и никак не угрожал полицейским или окружающим людям. После приговора Устинову у здания администрации президента выстроилась километровая очередь желающих принять участие в одиночных пикетах в поддержку актера.

Позже другой судья заменил Устинову реальный срок на условный.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Российские власти приняли суровые меры против того, чтобы водители грузовиков засыпали за рулем и устраивали аварийные ситуации на магистралях. Официально приняты поправки к ПДД, которые обязывают дальнобойщиков уделять время отдыху. Основное ограничение состоит в запрете водителю находиться за рулем грузовика или автобуса разрешенной массой 3,5 тонн и больше более 9 часов в сутки. Правда, есть […]