Мнение: Эти эксклюзивные фотографии доказывают, что в мире есть вещи, о существовании которых мы даже не догадываемся…

В мире существует очень много странных и необычных вещей. Тем не менее, наши обыденные будни иногда заставляют нас забыть об этом.Мы собрали коллекцию редко встречающихся картинок, которые обязательно вас удивят!



Этот душ сформировался внутри пещеры



Солнце через УФ-линзу



Прозрачная рыба



Полупрозрачный синий тан



Одна из старейших в мире горных пород, Мерчисонский метеорит. Ему 4 600 000 000 лет, и, вероятно, она существовала еще до того, как сама Земля сформировалась полностью



Эта бабочка — двусторонний гинандроморф, буквально наполовину мужчина, наполовину женщина



В Мексике есть пещеры с кристаллами размером с деревья, но находится долго в пещерах вы не сможете из-за жары и токсичной атмосферы



Золотая пчела



Это не деревья, а положительные стримеры, поднимающиеся над землей



Замедленная съемка пчел



Синяя пчела, она является реликтом



Дом, заключенный в лед после снежной бури



Сцепленные яйца динозавров



То, что кажется кучей разбитого стекла, на самом деле является замерзшим озером Мичиган



Самая маленькая лягушка в мире



Местный дом престарелых — это закрытый город. Есть кинотеатр и паб



Очень редкий вид кузнечика



Двухцветный подсолнух



Так печатали музыку до появления компьютеров



Во Франции обнаружена 500-килограммовая бедренная кость динозавра возрастом примерно 140 миллионов лет



Улитка с прозрачным панцирем



Валония Вентрикоса, крупнейший одноклеточный организм на Земле



Этот морской слизень, похожий на лист, способен не есть в течение 9 месяцев, потому что он может фотосинтезировать, как растение, греясь на солнце



Следы динозавра во Франции



Ромашка



Лицо муравья под электронным микроскопом



Голубой банан Ява, который, как говорят, имеет такую ​​же консистенцию, как мороженое и похожий вкус на ваниль



Лобстер, эта окраска встречается один раз на 50 миллионов



Вот как выглядят песчинки при увеличении в 100–300 раз

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Источник: Конт

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