Мнение: Против кого Турция будет играть в Ливии?

Природа не терпит пустоты. Эти слова Аристотеля как нельзя более наглядно подтверждают суть процессов, в настоящее время развивающихся на Ближнем Востоке. По мере деградации американского (шире — западного) доминирования в регионе там начал формироваться классический вакуум силы.

Всевозможные международные механизмы, вроде ООН, еще продолжают сохранять внешние атрибуты, однако по факту никто из лидеров пока не взял на себя официальную ответственность за стабилизацию там какого-либо четкого порядка.

США уже не располагают для этого ни достаточным военным и экономическим ресурсом, ни необходимой политической волей. Китай к их прямому замещению пока также не готов. Равно как не соответствует масштаб задачи и уровню текущих российских возможностей. Там, где вменяемое и законное центральное правительство существует, Москва оказывать действенную помощь в состоянии. Но в местах вроде Ливии, фактически ставших руинами в результате западного «демократического» вмешательства, повторить сирийский сценарий ситуация явно не позволяет.

Возникшей пустотой пытается воспользоваться Турция, традиционно являвшаяся одной из четырех основных претендентов на региональное доминирование. Реджеп Эрдоган публично заявил о готовности направить турецкие войска в Ливию, при условии получения соответствующей просьбы от правительства этой страны. Соответствующие полномочия главе государства турецкий парламент официально предоставил.

При этом возникает неоднозначный расклад. Единого правительства в Ливии нет. На данный момент за власть в стране, в том числе с оружием в руках, борются две ключевые силы: Правительство национального согласия (ПНС) с премьер-министром Фаизом Сараджем в Триполи и Восточное правительство (ВП) Абдаллы Абдуррахамана ат-Тани со столицей в Тобруке.

ПНС создан якобы с помощью ООН, а по факту является воплощение попытки утвердить контроль над Ливией рядом западных стран. Прежде всего США, но со значительным участием Франции и Британии. ВП является сублимацией ряда местных группировок ранее общей ливийской правящей элиты, противостоящей западной экспансии в страну.

Хотя официально Россия поддерживает контакты со всеми сторонами, в последние три года Москва наиболее плотно работает с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифом Хафтаром, выступающим от лица правительства в Тобруке. Тогда как Турция оказывает помощь НПС. Не только консультационную и военно-техническую, но и непосредственно военную. Известно, что для обеспечения безопасности правительства Сараджа в Триполи направлено подразделение турецкого спецназа.

Таким образом, в ливийском конфликте намечается прямое столкновение целей и интересов России и Турции. Примерно по «сирийской» схеме, но без наличия единственного однозначно легитимного института государства. Что дает Эрдогану определенное тактическое преимущество.

Впрочем, Турция сложность расклада осознает хорошо, потому пытается заручиться предварительными договоренностями. С Вашингтоном на ливийскую тему общаться уже смысла не имеет. Европа слишком занята внутренними проблемами. Китай демонстративно держится в стороне от конфликта.

Остается Москва, где в январе 2020 должны состояться переговоры по ливийскому вопросу. С турецкой стороны в состав делегации включен заместитель главы министерства иностранных дел и министерства обороны Турции, а также представители разведывательных служб страны.

Чем закончится встреча, пока говорить рано, однако полностью заблокировать турецкую экспансию в регионе Россия вряд ли сможет. Анкара поставила стратегической целью резко усилить свое геополитическое влияние в Средиземноморье и упрямо стремится к ее достижению. Тем более что процесс серьезно стимулируется тем самым вакуумом силы, сложившимся на Ближнем Востоке в настоящее время. Он же, кстати, вынуждает расширять свое присутствие там и Россию. Потому что больше просто некому.

Специально для ИА REGNUM

Источник: Конт

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