Мнение: История второго протеста. Отрезанные от мира

Вижу, что многие подписались в ожидании, и вот, наконец, сегодня можно сказать: " всё!". Всё, мы победили.
в 2012 году мы переехали в небольшой хуторок на Юге Ростовской области. Сменили квартирочку в 24 кв м, но почти в центре Ростова, на полгектара и саманную хату в 60 км.
Вот как это выглядело (май 12го)
Смотрится, конечно, пасторально.
Мы были второй семьей, перебравшейся сюда. а через пару лет сотрудник ПФР в райцентре в шутку звал наш хутор "улицей капиталистов" — во всех семьях 2-3 ребенка, на маткап делаем ремонты и строимся. Общая численность — 54 человека. За время описываемых событий тчетверо родилось, пятерых схоронили, нескоько семей переехали сюда. Часть соседей — старожилы и такие же как мы "понаехавшие", но пенсионеры. Хорошо тут — речка, воздух. Интернет мы себе протащили через пару лет внятный. Сотовую связь надолбали. Но вот как дождь…
Мы и первая семья понаехавших почему-то решили, что жить по уши в грязи как-то не очень приятно. И мы пошли. Сперва к главе поселения — денег нет, и вообще, ваша улица на балансе района. Пошли к главе района. денег тоже нет. Пять лет мы по очереди ваяли письма — губернатору, Путину, всем службам и ведомствам по очереди и скопом. по 2 письма в год от каждого и с обязательным письменным ответом. мы их копили.
Иногда случалось и так
(на вопрос какого фига я туда залезла — я на тот момент действующий трофи-пилот, это моя боевая машина, мне и соседям нужны лекарства и прочие мелочи, а трактор, который поехал меня выручать, не доехал даже до этого места — завяз раньше )))
В какой-то момент мой матиз практически поселился на окраине хутора, как и машинка наших замечательных соседей и единомышленников. правда иногда машины выставляли мимоходные супостаты… а мы начали пересаживаться на всякое…
Наслушались от соседних хуторов и администрации — мол, давно бы уже скинулись и сделали себе щебень. Ага. поверх конского транспортного налога. Причем взнос со двора как раз бы этому Уазу и равнялся. Только вот беда — есть у нашей глины свойство "съедать" щебень за год-два. и все по-новой. От администрации нам регулярно полагался грейдер. срезал колеи в конце весны и до октября у нас все шло цывильно.
Написали в ОНФ. воз остался там же.
И вот, в декабре 2017 года мы перешли в наступление. Был намечен рядовой "сход граждан" — глава поселения решил что-то рассказать. А мы решили порасспросить подробнее. Позвали журналистов, включили видеозапись. И публично предупредили, что не за горами выборы главного, а мы не дойдем и не доедем. Вот прям хотим, а нам никак. Справедливости ради, примерно треть соседей, из тех кто "тут сорок лет жил и еще подождет" рывком рванули в кусты с воплем "эти психи не с нами".
И понеслось. Пресса слегка встрепенулась.
Жители Кагальничка сами тушат пожары, больных носят к «скорой» на руках, а школьников выкапывают из грязевого месива
Жители хутора под Ростовом могут не попасть на выборы президента РФ из-за бездорожья
Остальные ссыли сходу и не найду.
Дополнительными козырями шла стопка отписок от разного уровня властей и свежая новость о том, что в Ростове на ремонт участка улицы Мадояна протяженностью 4,4 км власти потратили 83 миллиона рублей. Мы на тот момент просили миллион.
Вскоре пришел очередной ответ
К этому времени население окончательно разделилось — старая часть откровенно катила на меня бочку, что я "хороших людей подставила" и "хутор на всю область опозорила". Поддержали меня только самые пожилые, те самые, которых я в больничку да в аптеку регулярно возила. Обещали, если когда меня посадют, передачи пересылать
Прошли выборы.
И вот, весной 2018 года нам укрепили и отсыпали дорогу!
"ну вот и все, пока живем" сказали соседи.
Но фиг там. Я стала постоянным посетителем сайта госзакупок и внимательным читателем всяческих постановлений. Поэтому когда второго сентября на хутор зашла тяжелая техника мы уже не удивились )
ребята шпарили без выходных, погода благоприятствовала и сегодня к нам приехали важные лица — перерезали ленточку.
Благодарили губернатора, главу, подрядчиков, владимира владимировича и т.д. Пенсионеры в сторонке благодарили нас. без микрофона.
теперь у нас самая благоустроенная улица в районе
даже подъезды к воротам сделали капитальные.
даже водостоки и тифло-плитку сделали )))
и впервые появилась табличка населенного пункта
Такая вот история длиной в семь лет )
https://pikabu.ru/story/istori…
Источник: Конт
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