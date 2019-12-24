Разлад в семье: Елизавета II убрала со своего столика фотографию Меган Маркл и принца Гарри

Каждый год днем 25 декабря вся Великобритания и государства, входящие в Содружество наций, устраиваются перед телевизорами, чтобы послушать и посмотреть рождественскую речь королевы. Она подводит итоги года и зачитывает напутствия на следующий. Сегодня в сети появился первый тизер выступления Ее Величества: фотография, сделанная во время съемок. Кадр выложили в Instagram Елизаветы II.

В подписи сообщается, что в этом году съемки обращения проходили в Зеленой гостиной Виндзорского замка. Свою речь Елизавета посвятит 75-й годовщине Высадки в Нормандии, операции, проведенной 6 июня 1944 года во время Второй мировой войны силами США, Великобритании, Канады и их союзников против Германии.

Впрочем, внимание зарубежной прессы, а в особенности американской и британской, привлекло совсем не это, а набор портретов, стоящих на столике рядом с королевой. На фотографиях изображены супруг Елизаветы принц Филипп и ее отец король Георг VI, старший сын принц Чарльз с супругой Камиллой, внук принц Уильям с Кейт Миддлтон и детьми. А вот портрета принца Гарри и Меган Маркл обнаружено не было. Выдвинуты две версии того, что бы это могло значить.

Принц Филипп, принц Чарльз с супругой Камиллой, принц Уильям с Кейт Миддлтон и детьми, Георг VI

Одни предполагают, что таким образом королева высказывает свое недовольство по поводу поведения Меган и Гарри. Они не остались отмечать Рождество в Великобритании, а уехали вместе с сыном в Канаду. Кроме того, их поступки и слова часто ставят корону в неудобное положение. Ранее Елизавета уже дважды убирала портрет своего внука с женой со столика в приемном зале Букингемского дворца.

Есть и вторая версия происходящего. Так, на столике расположились портреты только первоочередных наследников престола. Сначала страной правил Георг VI, потом на трон вступила Елизавета со своим супругом Филиппом, следующий на очереди — Чарльз, а потом — Уильям и его дети. Гарри же — лишь шестой в порядке наследников престола Соединенного королевства. Также на столике нет портретов и младших детей королевы: принца Эндрю (скандал лишил его даже малейшего шанса на появление в рождественском обращении матери), принца Эдварда и принцессы Анны. В предыдущие годы на столике королевы во время обращения также стояли портреты не всей семьи.

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