Автоновости: Новая BMW M3 действительно получила «механику»

Свежая порция шпионских фотографий тестового прототипа суперседана должна успокоить фанатов, нервничавших чуть ли не весь последний год: глава «подразделения М» Маркус Флаш сдержал свое обещание.
Причиной волнения среди поклонников "горячей тройки" от BMW стали в свое время слухи о том, что и седан, и соплатформенное купе М4 могут лишиться механической коробки передач в пользу безальтернативного автомата. После долгих обсуждений перспектив семейства в руководстве концерна было принято решение о том, чтобы сохранить "ручку" на BMW M3: поговаривают, что механика станет прерогативой некоей "особо чистой" модификации.
Сейчас это намерение получило первое осязаемое подтверждение. Фотошпионы, которые умудрились заглянуть в салон тестового прототипа, обнаружили там не только рычаг механики, но и, к примеру, спортивный руль с кожаной отделкой, цифровую приборную панель и знакомый блок мультимедийной системы с 10,25-дюймовым экраном.
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Любопытно, что это не единственный прототип, удостоившийся внимания шпионов: в салоне второго хорошо заметны более спортивные кресла с развитой боковой поддержкой и интегрированными подголовниками. Возможно, это интерьер версии Competition либо некоей другой топовой модификации будущей BMW M3.
Исполнение Competition укомплектуют рядной турбированной "шестеркой" от BMW X3 M с отдачей в 510 л.с., а базовая версия получит тот же мотор, дефорсированный до 480 л.с. Помимо автоматической коробки, такие седаны будут оснащаться еще и системой полного привода. А привод на заднюю ось сохранят только для исполнения с механической КПП, еще одним ограничением для которой станет двигатель с несколько сниженными характеристиками.
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