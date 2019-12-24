Врачам разрешат забирать органы умерших россиян для пересадки

Особенностью законопроекта стало то, что он позволяет делать посмертную пересадку органов при отсутствии отказа, а «молчунов» считает по умолчанию согласными пожертвовать нуждающимся свои органы после смерти.

Минздрав России подготовил законопроект «О донорстве органов человека и их трансплантации». Он регулирует принципы пересадки органов, в том числе от умерших людей. Помимо этого документом предусмотрено создание регистра доноров и реципиентов органов.

Особенностью законопроекта в том, что он позволяет делать посмертную пересадку органов при отсутствии отказа, а «молчунов» считает по умолчанию согласными пожертвовать нуждающимся свои органы после смерти.

«Реальным донором признается приемлемый донор, в отношении которого медицинской организацией, где он находится, установлено: отсутствие волеизъявления совершеннолетнего дееспособного гражданина о несогласии на изъятие его органов после смерти в целях трансплантации», — следует из текста документа.

Если законопроект утвердят, медицинские организации будут вправе начать трансплантацию в день смерти человека, если только его родственники вовремя не заявят о несогласии на изъятие органов. Также пересадку сделают при отсутствии возможности проинформировать родственников в течение двух часов после смерти.

Согласие на пересадку органов будут запрашивать у супруга или супруги умершего, а в случае его отсутствия — у одного из близких родственников. Для несовершеннолетних согласие на трансплантацию его органов должны будут дать родители. Если они выступят против, либо сам человек до смерти успеет выразить несогласие, никакие его органы пересаживаться не будут. Отдельно в законопроекте оговорено, что не подлежат пересадке органы умершего ребенка-сироты.

Документ опубликован для публичного обсуждения на сайте regulation.gov.ru, на которое отведен один месяц.

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