Суд продлил арест историку Соколову

Басманный суд Москвы продлил срок ареста историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить», – огласила решение судья Валентина Левашова. Мера пресечения Соколову продлена до 9 апреля включительно, передает РИА «Новости».

Отмечается, что защита просила выпустить Соколова под домашний арест, представив документы об инвалидности родителей историка, которым нужен уход, а обвинение настаивало на содержании его в СИЗО.

Сам Соколов на заседании не присутствовал.

Ранее сообщалось, что сторону потерпевших возмутила тактика адвокатов историка Соколова.

Напомним, по версии следствия, Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку.

Историк признался в убийстве и заявил, что согласен с арестом, а мотивом преступления назвал ссору. По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала.

В конце ноября он был доставлен в Москву и находился в психиатрическом отделении СИЗО «Бутырка». В начале декабря Соколова перевели в Центр психиатрии Сербского.

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