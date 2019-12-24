Суд продлил арест историку Соколову

Басманный суд Москвы продлил срок ареста историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить», – огласила решение судья Валентина Левашова. Мера пресечения Соколову продлена до 9 апреля включительно, передает РИА «Новости».
Отмечается, что защита просила выпустить Соколова под домашний арест, представив документы об инвалидности родителей историка, которым нужен уход, а обвинение настаивало на содержании его в СИЗО.
Сам Соколов на заседании не присутствовал.
Ранее сообщалось, что сторону потерпевших возмутила тактика адвокатов историка Соколова.
Напомним, по версии следствия, Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку.
Историк признался в убийстве и заявил, что согласен с арестом, а мотивом преступления назвал ссору. По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала.
В конце ноября он был доставлен в Москву и находился в психиатрическом отделении СИЗО «Бутырка». В начале декабря Соколова перевели в Центр психиатрии Сербского.
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