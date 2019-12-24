Супруга экс-чиновника пыталась убедить суд, что все куплено на деньги, взятые в долг у друга, а не на ворованные средства мужа.

Суд отнял у жены экс-чиновника Росавиации имущество на 40 миллионов

Тушинский районный суд Москвы вынес решение о конфискации активов бывшего начальника управления правового обеспечения и имущественных отношений Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Владимира Мнишко и его жены Натальи Семеновой.

В отношении Мнишко еще в апреле 2019 года было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». По версии следствия, в 2008 году он завысил цену госконтракта, заключенного от имени Росавиации с адвокатской коллегией, и выиграл на этом более миллиарда рублей. Впоследствие соглашение с адвокатами продлевалось «в нарушение установленных процедур» в течение десяти лет.

Еще в октябре Генеральная прокуратура РФ добивалась конфискации имущества, приобретенного супругой Мнишко Натальей Семеновой, на сумму, превышающую доход семьи за три года. Это автомобиль марки Range Rover и нежилое помещение в Москве, в котором был обустроен центр женского и детского здоровья. «Ридус» со ссылкой на свои источники называет стоимость всего имущества — 40 миллионов рублей.

Правда, Наталья Семенова утверждала, что все вышеперечисленное было приобретено не за счет денег мужа. Деньги были взяты в долг у друга, которые потом прости Семеновой этот долг. Также она на суде говорила, что сам договор займа муж — Владимир Мнишко уничтожил перед обыском. Но доказать эту версию не получилось.

Фото: ТАСС

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Мещанский суд Москвы предписал Евгению Ерзунову, обвиняемому в угрозах судье Алексею Криворучко, выплатить штраф. «Суд оштрафовал обвиняемого на 110 тыс. рублей», – сообщили в суде, передает ТАСС. Слушание дела проходило в особом порядке, Ерзунов признал вину полностью, его отпустили в зале суда. Напомним, 11 ноября официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что открыты уголовные дела […]