«По-другому никак»: сибиряки потушили загоревшуюся «ГАЗель» фекалиями

Экипаж вневедомственной охраны проезжал мимо и остановился, чтобы оказать помощь, однако она не понадобилась.

В Новосибирске на Северном объезде загорелся автомобиль «ГАЗель». Потушить транспортное средство местные жители смогли до прибытия пожарных при помощи фекалий, сообщает портал «Вести Новосибирск».

Видео происшествия было опубликовано в группе «Новосибирская служба эвакуации» «ВКонтакте». В ролике видно, что люди пытались потушить возгорание при помощи огнетушителей, однако это не помогло.

К счастью, водителям помогли проезжавшие мимо ассенизаторы, которые пожертвовали коричневой жижей в цистерне ради того, чтобы потушить пожар.

«Видали, че? На Северном объезде »ГАЗелька« загорелась. Это, пацаны, мой огнетушитель. Канализация, как всегда, пришла на помощь. Г*вном тушат, по-другому никак. Такие дела…», — прокомментировал за кадром автор видео.

Как отмечает «Тайга.инфо», в ролике можно увидеть также сотрудника Росгвардии. Экипаж вневедомственной охраны проезжал мимо и остановился, чтобы оказать помощь, однако она не понадобилась.

«Зарплату пожарных отдать за оперативную работу», «Ассенизаторы невидимые герои, сколько машин спасли уже», — комментируют видео пользователи сети.

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