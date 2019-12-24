«Колхозница?»: кассир супермаркета оконфузила пафосную девушку-блогера

Нужно отдать должное работнице магазина, она была невозмутима.
На кассе самого типового российского супермаркета произошел очень забавный случай, когда девушка, считающая себя бизнесвумен и востребованным блогером, внезапно оскорбилась вопросом кассира. Барышня положила на кассовый прилавок дыню, а сотрудница торговой точки решила уточнить у нее сорт сочного десерта. «Колхозница?», — спросила продавец клиентку, но та внезапно стала говорить, что она успешная дама — блогер, коуч, бизнесвумен, актриса.
Нужно отдать должное работнице магазина, она была невозмутима.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Мещанский суд Москвы предписал Евгению Ерзунову, обвиняемому в угрозах судье Алексею Криворучко, выплатить штраф. «Суд оштрафовал обвиняемого на 110 тыс. рублей», – сообщили в суде, передает ТАСС. Слушание дела проходило в особом порядке, Ерзунов признал вину полностью, его отпустили в зале суда. Напомним, 11 ноября официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что открыты уголовные дела […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Высший суд ЕС отклонил жалобу Польши на приостановку решения по доступу к OPAL / 4 декабря
- Зеленский подтвердил встречу с Путиным, Венецианская комиссия раскритиковала закон о языке. Главное за день / 7 декабря
- Банки готовы понизить ставки по ипотеке вслед за снижением ключевой ставки / 16 декабря
- Автомобили Volvo в РФ подорожают из-за утилизационного сбора / 17 декабря
- В Роскосмосе назвали сильно преувеличенными слухи о конце российской космонавтики / 4 декабря
- «Динамо» в меньшинстве на последней минуте проиграло «Мальме» в матче Лиги Европы / 29 ноября
- Следком РФ закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 под Сочи в 2016 году / 22 декабря
- Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии / 13 декабря