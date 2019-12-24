«Колхозница?»: кассир супермаркета оконфузила пафосную девушку-блогера

24.12.2019, 12:43, Новости дня

Нужно отдать должное работнице магазина, она была невозмутима.

На кассе самого типового российского супермаркета произошел очень забавный случай, когда девушка, считающая себя бизнесвумен и востребованным блогером, внезапно оскорбилась вопросом кассира. Барышня положила на кассовый прилавок дыню, а сотрудница торговой точки решила уточнить у нее сорт сочного десерта. «Колхозница?», — спросила продавец клиентку, но та внезапно стала говорить, что она успешная дама — блогер, коуч, бизнесвумен, актриса.

Нужно отдать должное работнице магазина, она была невозмутима.



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