Власти Петербурга отказались от парада в годовщину снятия блокады

24.12.2019, 12:43, Новости дня

Власти Петербурга отказались от проведения парада в 76-ю годовщину освобождения Ленинграда от блокады, сообщил губернатор Александр Беглов.

Его слова приводит «Интерфакс» во вторник, 24 декабря.

По его словам, вместо парада на Дворцовой площади 27 января 2020 года организуют интерактивную программу. «Будут ретро-автомобили, техника выставлена на Дворцовой», — рассказал он.

27 января 2019 года в параде на Дворцовой площади приняли участие две тысячи военнослужащих, суворовцы, нахимовцы и парадный расчет Юнармии, военная техника, боевые самолеты и вертолеты.

Тогда группа депутатов Законодательного собрания Петербурга и общественных деятелей высказывалась против парада в этот день. Также в сети было опубликовано открытое письмо, в котором говорилось, что торжественное мероприятие не соответствует скорбному смыслу даты. Его подписали некоторые блокадники, деятели культуры и писатели.



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