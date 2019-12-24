«Какая катастрофа?»: Медведев успокоил, что газопровод построят, несмотря на санкции

Глава правительства заверяет, что у «Газпрома» есть альтернативные варианты.

Газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, несмотря на санкции США. Об этом накануне заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. При этом глава правительства подчеркнул, что у «Газпрома» есть альтернативные варианты, как это все проложить, хотя это может занять суть больше времени.

«Это все равно месяцы, месяц туда, месяц обратно. На несколько месяцев больше. Какая катастрофа? Никакой катастрофы нет, особенно в условиях, когда мы договорились с украинцами по транзиту», — цитирует ТАСС Медведева.

Ранее Сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции против российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». 20 декабря документ подписал президент США Дональд Трамп, и он вступил в силу. На этом фоне 21 декабря базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода «Северный поток — 2», уведомила о приостановке работ.

В свою очередь, российский политолог Леонид Крутаков назвал опасным прецедентом в мировых финансовых и политических отношениях санкции США, введенные в военный бюджет. Эксперт считает, что это кардинально меняет уклад международных взаимоотношений в этих сферах.

«Я не помню такого в мировой истории, разве что в колониальной стране, когда метрополия, например, Англия могла отдать приказ индийской администрации или компании, чтобы они остановили работы и они этот приказ выполняли или французы в Алжире или Конго могли так командовать. То есть это новое качество мировой политики. То есть теперь уже можно не вводить санкции, а отдавать напрямую приказы компаниям других суверенных стран, останавливать контракты между другими суверенными странами и компаниями. То, о чем мы говорили в виртуальном смысле и образно выражались про «мирового жандарма в лице США», в данном случае, с остановкой «Северного потока-2» и введением санкций в военный бюджет, становится реальностью», — прокомментировал Крутаков ситуацию ИА «Новороссия».

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