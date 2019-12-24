Российский гимн перепутали, но болельщики всё исправили

Фанаты команды встали и исполнили гимн России без музыкального сопровождения.
В Давосе (Щвейцария) во время матча КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» произошел небольшой инцидент. Как сообщил накануне ТАСС, когда перед началом матча прошла торжественная церемония открытия, у организаторов случилась накладка, включили не ту запись. Так, вместо гимна России была использована «Патриотическая песня» Михаила Глинки. Эту музыку известного русского композитора использовала в качестве гимна России после распада СССР в 1991 году и до 2000 года. С 2000 года используется гимн, текст к которому написал Сергей Михалков, музыку — Александр Александров.
Организаторы сразу же принесли извинения по громкой связи, попытались сыграть гимн снова, но вновь поставили не ту запись. Тогда болельщики встали и исполнили национальный гимн а капелла, без музыкального сопровождения.
Видео: Спорт-экспресс
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