Шаляпин бросил Цымбалюк-Романовскую ради пенсионерки

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Последнее: Мещанский суд Москвы предписал Евгению Ерзунову, обвиняемому в угрозах судье Алексею Криворучко, выплатить штраф. «Суд оштрафовал обвиняемого на 110 тыс. рублей», – сообщили в суде, передает ТАСС. Слушание дела проходило в особом порядке, Ерзунов признал вину полностью, его отпустили в зале суда. Напомним, 11 ноября официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что открыты уголовные дела […]
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