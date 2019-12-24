Российским водителям ограничат время нахождения за рулем

Правительство России опубликовало постановление, согласно которому водителям автобусов и грузовиков запрещается находиться за рулем более 10 часов. При этом проводить за управлением машиной более 9 часов разрешается не более двух раз в неделю, сообщает РИА «ФАН».

Кроме того, документ устанавливает необходимость для автомобилистов делать перерывы во время вождения. За нарушение его требований предусмотрена административная ответственность. В кабмине пояснили, что данные нововведения соответствуют женевскому соглашению об управлении транспортом.

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