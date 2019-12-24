Милованов о партиях, выступающих против продажи земли: Часть из этих сил получает финансирование от «теневого» рынка земли

Некоторые политические партии в Украине получают финансирование от «теневого» рынка земли. Об этом в интервью изданию «РБК-Украина» сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Отвечая на вопрос журналиста о том, правда ли, что выступающие против рынка земли партии «Батьківщина», «Оппозиционная платформа – «За жизнь», «Национальный корпус» и «Свобода» работают на земельное лобби, Милованов сказал: «Я бы не так формулировал этот вопрос. Я бы сказал, что они заинтересованы в том, чтобы был сохранен статус-кво. Часть из этих сил действительно – я не могу этого доказать, но я подозреваю и у меня есть определенная информация – получает финансирование от «теневого» рынка земли».

Он сказал, что такую информацию получил от спецслужб Украины.

«Мне очень неприятно смотреть на людей, которые на белое говорят черное, выходят на трибуну, а сами контролируют 50 или 60 тыс. гектаров или в аренде или просто государственной земли, которую они контролируют через руководителей государственных предприятий или чиновников местной власти. Они на этой земле зарабатывают, и при этом рассказывают, как они будут защищать рядового украинца. Но это доказывает суд, а не я тут в офисе, поэтому я на персоналии не перехожу», – подчеркнул Милованов.

Министр добавил, что другая часть этих групп не зарабатывает на земле и действительно настроена оппозиционно.

«И это уже нормальная часть демократии. Единственное, что мне здесь не нравится, что здесь есть насилие. Другое дело, если бы они предлагали какую-то альтернативу с реальными расчетами, тогда бы был разговор. Но разговор уже закончился. Партия «Слуга народа» ответила на три главных запроса: ограничение иностранцев, ограниченные концентрации угодий и финансирование для средних фермеров», – подчеркнул Милованов.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения» авторства депутатов от «Слуги народа». Документ не поддержали парламентские фракции «Батьківщина», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Голос», а также депутатская группа «За майбутнє».

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

Президент также считает, что в рамках открытия рынка земли в Украине нужно установить право владения не более 10 тыс. га для одного человека.

17 декабря под Верховной Радой произошли стычки в ходе акции против продажи земли сельскохозяйственного назначения. Руководитель Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что группа людей стала делать отверстия в асфальте перфораторами, чтобы установить палатки, после этого правоохранители стали разгонять митингующих. По его словам, часть людей провоцировала полицейских, они бросали камни, наносили удары заранее заготовленными палками. В результате пострадали 17 полицейских и двое гражданских. Всего в столкновениях участвовало около 500 человек.

17 декабря глава «Национального корпуса» и экс-командир добровольческого полка «Азов» Андрей Билецкий заявил, что акция протеста против продажи земли сельскохозяйственного назначения под Радой будет бессрочной: пока «власть не услышит народ».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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