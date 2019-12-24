Розе Сябитовой дали смачную оплеуху

Сваха часто устраивает участникам шоу допросы с пристрастием. Некоторых это веселит, других раздражает.

На этот раз Роза снова продемонстрировала талант прокурора, опубликовав забавное видео со съемок в своем инстаграм-аккаунте.

На записи она расспрашивает пришедшего побороться за сердце девушки молодого человека об уровне его доходов. Также Сябитова интересуется, является ли он приезжим или коренным москвичом.

«Скажите, а ради чего Ваш тяжелый характер, как я понимаю, терпеть? У Вас хоть деньжата-то есть?» – беспардонно поинтересовалась соведущая шоу.

В конце ролика сваха «опустила» молодого человека ниже плинтуса. Она заявила, что на дорогой пиджак и бриллиант в ухе ему накопить удалось, а «на нормальную обувку денег не хватило».

Фолловеры поспешили продемонстрировать всю мощь своего презрения. «Роза, видела всего одну передачу, где Вы показались мне не колхозницей. Слышать Ваше постоянное «че» на ультразвуке – это кровь из ушей», – раскритиковала звезду пользователь Сети.

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