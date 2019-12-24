Российский борец Семенов получил серебро Европейских игр 2019 года

Российский борец греко-римского стиля Сергей Семенов получил серебряную медаль Европейских игр 2019 года, проходивших в Минске.

В июне Семенов завоевал бронзовую медаль Европейских игр. Победителем тогда стал белорус Кирилл Грищенко, который затем был обвинен в нарушении антидопинговых правил. Обладателем золотой медали стал грузин Якоб Каджая.

«30 октября мы получили письмо от Европейских олимпийских комитетов, что по результатам перераспределения медалей Европейских игр в Минске наш борец Сергей Семенов, завоевавший бронзу, получил медаль ступенью выше», – передает ТАСС слова президента ОКР Станислава Позднякова.

Напомним, Европейские игры в Минске проходили с 21 по 30 июня. Российская команда заняла в общем медальном зачете первое место, завоевав 44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые медали.

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