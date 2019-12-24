Песков прокомментировал избиение журналистки при освещении событий на Лубянке

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что случай избиения журналистки, освещавшей события со стрельбой на Лубянке в Москве, требует разбирательства.

«Я не знаю, в курсе президент или нет. Я, честно говоря, не думаю, что он в курсе. Хотя были сообщения в СМИ; если он знакомился через СМИ с этими сообщениями, тогда – да, а специальных докладов не было», – сообщил Песков, отвечая на вопрос о том, знает ли президент о ситуации вокруг освещения событий на Лубянке, в том числе о случае избиения журналистки издания Baza.

По его словам, «в данном случае подобный инцидент просто требует разбирательства в случае появления каких-то жалоб – на предмет соответствия законности тех или иных действий», передает РИА «Новости».

Комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов попросила 21 декабря Генпрокуратуру и СК расследовать обстоятельства задержаний журналистов изданий Baza и «Коммерсант», работавших над материалом о стрельбе на Лубянке в Москве. Журналисты Анна Никитина и Роман Дорофеев были задержаны 19 и 20 декабря. При этом Никитина была задержана, когда брала интервью у родителей нападавшего Евгения Манюрова, при задержании ее ударили по лицу.

Вечером 19 декабря Евгений Манюров, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. Погибли двое сотрудников ФСБ, четыре человека ранены (в том числе гражданский). Злоумышленник был ликвидирован. Возбуждено уголовное дело.

Известно, что Манюров работал в различных ЧОПах, увлекался стрельбой. При этом ряд СМИ сообщили о его связи с украинскими националистами.





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