«Я бы давно помер»: Гафт об изматывающем лечении тяжелобольной Волчек

Сегодня легендарный художественный руководитель театра «Современник» находится в Боткинской больнице. Говорят, что актрису были вынуждены ввести в медикаментозную кому – нее развилась двухсторонняя пневмония, из-за чего она не может самостоятельно дышать и врачи подключили звезду к аппарату искусственной вентиляции легких. По мнению специалистов, к таким серьезным осложнениям привел хронический бронхит.

Напомним, что постоянные стрессы в жизни худрука и режиссера привели также к проблемам с легкими и к гипертонии – на протяжении многих лет у Галины Волчек прослеживаются проблемы с сердечной мышцей. Еще в 2014 году у звезды зафиксировали практически полную атриовентрикулярную блокаду сердца, когда у нее был нарушен сердечный ритм.

Галина Волчек – дама с формами, поэтому вес ее тела давит на межпозвоночные диски, вызывая невыносимую боль и не давая двигаться без поддержки. Именно этим объясняется инвалидное кресло, на котором худрук «Современника» перемещается уже несколько лет.

Валентин Гафт всего на полтора года моложе своей коллеги по «Современнику» Галины Волчек. О ее изматывающем лечении актер якобы как-то пошутил: «Если бы я лечился столько, сколько Галя, я бы давно помер!»

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