Цифровой грамотности украинская власть планирует обучить 6 млн граждан

24 декабря Министерство цифровой трансформации Украины озвучило планы обучить цифровым навыкам 6 млн граждан в течение трех лет. Об этом передает корреспондент интернет-издания «ГОРДОН».

В планах Минцифры – запустить бесплатную национальную программу «Действие. Цифровое образование» и за три года научить цифровой грамотности 6 млн украинцев. Концепция, формат и программы обучения, по словам представителей министерства, будут доступны уже с 21 января 2020 года.

Планы были озвучены в ходе презентации результатов исследования, которое проводила MLS group. Их представили премьер-министр Украины Алексей Гончарук и вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Результаты опроса 1800 граждан разного возраста свидетельствуют, что цифровые навыки украинцев находятся на отметке «ниже среднего».

47% респондентов говорят об актуальности для них обучения цифровым навыкам. В их числе 61,4% молодежи в возрасте 18–29 лет и 67,5% детей среднего и старшего школьного возраста.

При этом у 13,7% опрошенных отсутствует желание учиться и отсутствует подключение к интернету.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 24 декабря Кабинет Министров Украины утвердил безвизовый режим с Колумбией и Эквадором. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. «Безвизовый режим с Колумбией и Эквадором. Только что утвердили международные соглашения с правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований. Украинцы смогут путешествовать без виз на 90 дней в течение 180 дней», – написал он. […]