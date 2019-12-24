АЗС снизили цены на бензин после встречи с Зеленским – «Консалтинговая группа А-95»

24.12.2019, 12:30, Новости дня

Цены на бензин и дизельное топливо на станциях крупных розничных сетей 24 декабря снизились, сообщили enkorr в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка.

В среднем цены снизились на 0,5 – 1 грн за литр.

В сетях ОККО и WOG цены на бензин и дизельное топливо опустились на 50 копеек за литр, Amic понизил цену на 80 коп./л, на дизельное топливо – на 70 коп./л. В консолидированной сети группы «Приват» (Авиас, Авиас плюс, Укрнафта, Укртатнафта) все топливо подешевело на 1 грн/л.

23 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретился с участниками розничного рынка нефтепродуктов. В Офисе президента рекомендовали операторам отказаться от больших скидок на топливо по программам лояльности и понизить цены.

По информации enkorr, во встрече с президентом приняли участие компании ОККО, WOG, «Укрнафта», «Укртатнафта», Amic, Glusco, Sun Oil, KLO и «Укргаздобыча». В качестве одного из ценовых ориентиров от чиновников прозвучала цена $1,1/л (25,6 грн/л по текущему курсу), которая была на рынке в декабре прошлого года. В Офисе президента ценовых изменений ожидают с 24 декабря, отмечает издание.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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