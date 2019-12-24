В Кремле оценили идею об отмене НДФЛ для людей с низким доходом

В Кремле пока не сформулировали позицию в отношении предложения спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, предложившей освободить от НДФЛ лиц, получающих зарплату на уровне МРОТ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, пока никакой позиции нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле четко сформулированное мнение в отношении этой инициативы, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента отметил, что этот вопрос неоднократно поднимался в ходе экспертных дискуссий, «но в Кремле такой позиции нет». «По всей видимости, это потребует межведомственного согласования и проработки на экспертном уровне», – добавил он.

Ранее в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что считает возможным освобождать от налога на доходы физических лиц тех, кто получает зарплату на уровне минимального размере оплаты труда. При этом Матвиенко добавила, что необходимо еще посчитать за счет чего компенсировать выпадающие доходы.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин также считает, что отмена налога на доход физических лиц для малоимущих была бы очень позитивна для российской экономики.

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