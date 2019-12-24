Член СПЧ Екатерина Винокурова рассказала о конфликте с новым главой Совета

…из-за вопроса Путину про Беслан.
Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев отчитал члена СПЧ, журналистку RT Екатерину Винокурову из-за вопроса про Беслан, который она задала президенту Владимиру Путину. Об этом Винокурова рассказала в эфире «Дождя» спецкору «Новой газеты» Илье Азару.
«Фадеев на меня начал орать на тему того, что я себе позволяю, хотя я всего-навсего хотела высказать свое мнение. Фадеев не подходит на роль главы Совета по правам человека и гражданскому обществу, потому что он не понимает, что такое права человека и гражданское общество. Я хочу, чтобы было разбирательство», — пояснила Винокурова. По ее мнению, СПЧ в нынешнем виде существовать не может, так как он не эффективен.
Журналистка сообщила, что конфликт с Фадеевым произошел 12 декабря после заседания СПЧ с участием президента. «Мне сказали, что я похитила полчаса времени президента на какой-то там Беслан», — сказала Винокурова. По ее словам, Путину до сих пор не передали доклады по выбором и другим вопросам. Журналистка считает, что из-за вопроса про Беслан ее могут исключить из Совета.
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Валерия Фадеева назначили главой СПЧ в октябре. Его предшественника Михаила Федотова освободили от должности главы Совета в связи с достижением им возраста 70 лет. Одновременно из Совета исключили заместителя Федотова Евгения Боброва, политолога Екатерину Шульман, главу «Агоры» Павла Чикова и профессора ВШЭ Илью Шаблинского. После этого о выходе из СПЧ объявила судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова.
Источник: Новая газета
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