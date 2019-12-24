Россиянин найден мертвым в Таиланде

В Паттайе погиб 45-летний житель России Владимир Джумок, сообщают СМИ.

Джумок жил в кондоминиуме Acqua на шестом этаже, его нашли мертвым у строения, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Nation.

На теле россиянина нашли травмы, характерные для падения с высоты, он погиб из-за черепно-мозговой травмы.

Полиция не установила точные причины гибели мужчины, ведомство рассматривает версию несчастного случая и суицида, отметили в газете. Охранник кондоминиума перед трагедией слышал на шестом этаже громкие голоса, ему показалось, что там происходит семейная ссора.

В посольстве РФ в Бангкоке сообщили, что в курсе гибели россиянина.

«Сотрудники консульского отдела поддерживают постоянную связь с родными погибшего и с полицией», – сказал заведующий консульским отделом дипмиссии Владимир Пронин.

В ноябре турист из РФ утонул в таиландской бухте Пакок, ныряя с маской и дыхательной трубкой.

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