Россиянин найден мертвым в Таиланде

В Паттайе погиб 45-летний житель России Владимир Джумок, сообщают СМИ.
Джумок жил в кондоминиуме Acqua на шестом этаже, его нашли мертвым у строения, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Nation.
На теле россиянина нашли травмы, характерные для падения с высоты, он погиб из-за черепно-мозговой травмы.
Полиция не установила точные причины гибели мужчины, ведомство рассматривает версию несчастного случая и суицида, отметили в газете. Охранник кондоминиума перед трагедией слышал на шестом этаже громкие голоса, ему показалось, что там происходит семейная ссора.
В посольстве РФ в Бангкоке сообщили, что в курсе гибели россиянина.
«Сотрудники консульского отдела поддерживают постоянную связь с родными погибшего и с полицией», – сказал заведующий консульским отделом дипмиссии Владимир Пронин.
В ноябре турист из РФ утонул в таиландской бухте Пакок, ныряя с маской и дыхательной трубкой.
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