Смартфон Vivo X30 вошел в Книгу рекордов Гиннеса

Устройство Vivo X30 вошло в Книгу рекордов Гиннеса. Производители анонсировали выход модели всего неделю назад, а на прилавках девайс появится только к концу недели.
На днях появилась информация о том, что этот смартфон уже успел отметиться, как рекордсмен. Категория, которую избрали для того, чтобы отличиться, является не совсем обычной. Достижением является зарегистрированный факт максимального количества людей, которые сфотографировали объект в одном месте с одинаковой модели устройства. 546 человек с помощью смартфона Vivo X30 сделали снимок круизного лайнера в Гуанчжоу, Китай. Все они использовали режим телеобъектива.
Девайс отличается основной камерой, которая включает в себя четыре модуля. Разрешение основного 64 Мп, дополнительных датчиков изображения 38 и 8 Мп, телеобъектива 13 Мп. Перископная камера обеспечивает функцию 60-кратного цифрового зума. Отличительной особенностью является отдельный режим для съемки Луны.
Что касается технической составляющей модели, то смартфон работает на однокристальной системе Exynos 980. Емкость батареи составляет 4350 мА/ч, которую можно зарядить быстро с помощью FlashCharge мощностью 33 Вт.
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