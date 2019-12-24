На юге Москвы водитель сбил ребенка на дороге

В Москве очевидцы рассказали об аварии, в результате которой водитель сбил ребенка возле одного из жилых домов. Правоохранители подтвердили факт произошедшего, подробности устанавливаются.

Инцидент произошел сегодня возле жилого дома на улице Кантемировская. В ГИБДД столицы уточнили, что после совершения преступления автомобилист скрылся с места происшествия.

На данный момент данных касательно самочувствия пострадавшего ребенка и подробности аварии неизвестны. Как отметили в полиции, проводятся розыскные мероприятия.

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