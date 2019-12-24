В результате ДТП в Киеве пострадали семь пассажиров маршрутки – полиция

23 декабря в Киеве в Днепровском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали семь человек, сообщает 24 декабря пресс-служба столичной полиции.
«Предварительно установлено, что женщина-водитель автомобиля Mitsubishi не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с маршрутным автобусом. В результате семь пассажиров общественного транспорта получили различные травмы, из которых пятеро госпитализированы» – сказано в сообщении.
Согласно результатам теста, 67-летняя женщина-водитель легковушки находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Правоохранители решат вопрос о квалификации ДТП после получения информации от медицинских работников о степени телесных повреждений пострадавших.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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