В результате ДТП в Киеве пострадали семь пассажиров маршрутки – полиция

23 декабря в Киеве в Днепровском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали семь человек, сообщает 24 декабря пресс-служба столичной полиции.

«Предварительно установлено, что женщина-водитель автомобиля Mitsubishi не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с маршрутным автобусом. В результате семь пассажиров общественного транспорта получили различные травмы, из которых пятеро госпитализированы» – сказано в сообщении.

Согласно результатам теста, 67-летняя женщина-водитель легковушки находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители решат вопрос о квалификации ДТП после получения информации от медицинских работников о степени телесных повреждений пострадавших.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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