Главе МВД Татарстана вынесли неполное служебное соответствие за учения с детьми

Глава МВД Владимир Колокольцев отреагировал на организацию учений с участием школьников в Татарстане привлечением к дисциплинарной ответственности министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенанта полиции Артема Хохорина в виде неполного служебного соответствия.

«Сегодня я дал приказ: министра МВД Татарстана предупредить о неполном служебном соответствии, непосредственных организаторов этой акции уволить», – передает ТАСС слова Колокольцева на правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

По данным МВД по Татарстану, 20 декабря на территории МБОУ «Новотроицкая СОШ» по инициативе руководства отдела МВД РФ по Тукаевскому району Республики Татарстан проводились тактико-строевые занятия с личным составом подразделения. В качестве статистов по согласованию с администрацией школы были привлечены учащиеся 9 класса МБОУ «Новотроицкая СОШ».

Напомним, в воскресенье МВД начало проверку из-за учений с участием школьников в Татарстане. Министерство образования и науки Татарстана начало служебное расследование по факту привлечения школьников к проведению учений местного отдела МВД, начальник районного отдела образования уволилась.

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