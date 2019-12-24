Ракетный эсминец США зашел в порт Одессы

Американский ракетный эсминец «Росс» во вторник утром зашел в одесский морской порт.

«Эсминец «Росс» (DDG71) пришвартовался к причалу 1-к на Карантинном молу», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Цель визита американского эсминца не уточняется.

По данным издания, во время последнего посещения Одессы в 2016 году «Росс» вместе с американским десантным кораблем «Уитби Айленд» принимал участие в международных учениях «СиБриз – 2016».

В нынешнем году военные корабли НАТО 30 раз заходили в Черное море, 15 из них пришвартовывались в Одессе, отмечает издание.

Эсминец «Росс» – ранняя версия корабля типа «Арли Берк», спущен на воду в марте 1996 года и приписан к морской базе Норфолк, штат Виргиния. Длина корабля 154 метра, ширина 20, полное водоизмещение 8775 тонн. Экипаж состоит из 337 человек.

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