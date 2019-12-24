Гаджеты: Биометрическая идентификация пугает россиян



Внедрение высоких технологий позволяет значительно упростить процесс работы рядовых пользователей с современными банковскими учреждениями. В российских банках появилась возможность открывать счета без посещения отделений при наличии смартфона и учетной записи в единой биометрической системе (ЕБС). Однако клиенты не спешат воспользоваться новой услугой, что объясняется экспертами чрезмерной боязнью россиян перед необходимостью передавать личные данные, в том числе скан лица и образец голоса в распоряжение банковских учреждений.

В настоящее время база данных ЕБС уже имеет свыше 100 тысяч сканов лица и образцов голоса, что составляет всего лишь около 1% от общего числа россиян обсуживающихся в банках. Почти 25% пользователей подключенных к ЕБС являются клиентами банка «ВТБ». Собственно банковскими услугами с помощью приложения под Android, вышедшего несколько месяцев назад, пока воспользовалось всего 3000 человек.

Основной причиной нежелания передавать данные в банки является опасение утечки данных и использование их для слежки.



Помимо использования специального приложения, которое уже доступно и в App Store, открыть удаленно счет, либо оформить кредит можно в собственных мобильных приложениях банков «Хоум Кредит», «Совкомбанк», «Промсвязьбанк», «Почта Банк» и «Тинькофф», а со следующего года такая услуга появится и у банков «ВТБ», «Росбанка» и «Абсолюта».

В настоящее время возможность зарегистрироваться в ЕБС получили клиенты 192 банков России, тогда как всего в стране насчитывается свыше 400 банков. Оборудованием для оформления в системе ЕБС оснащены 11 тысяч отделений банков, при их общем количестве свыше 20 тысяч.

Еще одной причиной нежелания россиян оформляться через систему ЕБС является длительная, свыше 30 минут процедура сбора данных в отделении. Кроме того не всегда сканы лица соответствуют требованиям банковских работников.

В настоящее время «Ростелекомом» разработано приложение «Биометрия» для смартфонов, работающих под iOS и позволяющая пройти процедуру удаленного открытия счета, аналогично стандартному приложению под Android

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