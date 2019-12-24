Цифровые навыки украинцев находятся на отметке «ниже среднего» – исследование

24 декабря в Министерстве цифровой трансформации Украины представили первое в истории Украины социологическое исследование цифровых навыков граждан. Об этом передает корреспондент интернет-издания «ГОРДОН».

Исследование, которое проводила MLS group, представили премьер-министр Украины Алексей Гончарук и вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Согласно полученным данным, 37,9% украинцев в возрасте 18–70 лет имеют цифровые навыки на уровне ниже среднего, еще 15,1% вообще не владеют ими. Таким образом, 53% населения Украины по методологии оценки цифровых навыков, применяемой Европейской комиссией, находятся ниже отметки «средний уровень».

На вопрос «с какого устройства вы чаще всего выходите в интернет?» большинство опрошенных ответили, что через смартфоны, а именно. Такой ответ выбрали 93,4% молодежи в возрасте 18–29 лет, 85% населения в возрасте 30–59 лет и 64,5% опрошенных в возрасте 60–70 лет.

Результаты исследования говорят о том, что 86,5% опрошенных (тех, кто имеет подключение к интернет и выходил в сеть в течение последних трех месяцев) пользуются интернетом дома, а молодежь в возрасте 12–17 лет и лица с недостатками слуха интенсивно используют ресурс онлайн-пространства по месту учебы и (или) работы, а первая категория еще и наиболее активный пользователь интернета в заведениях общественного питания;

Опрос показал, что в интернете украинцы проводят в выходные почти три часа, в рабочие дни – два часа. Среди молодежи эти показатели выше.

В опросе методом интервью face-to-face по месту жительства приняли участие 1800 украинцев в возрасте 18-70 лет, проживающих в городах и в сельской местности. На оккупированной территории Донецкой и Луганской областей опрошено 400 человек в возрасте 18-70 лет. В исследовании также учтены мнения 219 граждан с недостатками слуха в возрасте 18-59 лет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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