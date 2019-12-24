Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел на ходовые испытания

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» вышел в Баренцево море, сообщили в пресс-службе Северного флота.
В СФ рассказали, что в ходе испытаний фрегат отработает маневрирование, проверку систем и механизмов и буксировку однотипного корабля.
«В море фрегат выполнит артиллерийские стрельбы по береговой цели, а также пройдет серию испытаний в рамках проверки систем противовоздушной обороны», – передает ТАСС сообщение флота.
Облет систем радиотехнического вооружения фрегата выполнит экипаж самолета Су-24 отдельного смешанного авиаполка Северного флота, испытания комплексов вооружения фрегата в Баренцевом море завершатся до конца недели.
Напомним, 16 декабря гендиректор «Северной верфи» Игорь Пономарев заявил, что построенные предприятии фрегат «Адмирал Касатонов» и корвет «Гремящий» должны быть переданы ВМФ в районе новогодних праздников.
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