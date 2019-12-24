О самом современном экотехнопарке в Калуге сняли интересный фильм

Об экотехнопарке «Калуга» сняли документальный фильм. Лента рассказывает о том, как работает первое в Российской Федерации инновационное экологичное предприятие для сортировки, переработки и утилизации твердых коммунальных отходов, информирует kp.ru

О том, как построена работа экотехнопарка «Калуга» в фильме рассказывают сотрудники и специалисты комплекса. Это уникальный и передовой для РФ высокотехнологичный объект, который задействует лучшие отечественные и европейские технологии. Россияне уже знакомы с сортировкой и переработкой металла, макулатуры и пластика, но мало что знают о подобных технопарках. Авторы фильма решили устранить данный пробел. Они сняли небольшую, но достаточно информативную ленту о том, как функционирует предприятие. О комплексе по утилизации твердых отходов рассказали сотрудники. Для них это новый опыт и большая ответственность. По словам работавшей до этого оператором на почте жительницы одного из районов области Надежды Гыра, ее жизнь после прихода в экотехнопарк сильно изменилась. Она многодетная мать, у которой растет пятеро детей. Раньше жительница мало что могла себе позволить, а теперь даже планирует семейную поездку на море. Генеральный директор оператора проекта Олег Панкратов рассказал, что главной задачей предприятия является переработка бытовых отходов. Здесь важно, что все процессы находятся под постоянным контролем. Отслеживаются маршруты грузовиков, измеряется уровень радиации, проверяются допуски на объект. Все отходы сортируются на автоматических линиях, после чего становится возможной вторичная трансформация сырья.

Экотехнопарк «Калуга» это новая индустрия обращения с ТКО, главной целью которой является организация переработки сырья 4-5 классов опасности. Речь идет об отходах, которые образуются вследствие ежедневной хозяйственной деятельности. Новое предприятие включается в себя разные объекты. Промышленная эксплуатация комплекса стартует в первом квартале будущего года. Одновременно с этим должны появиться новые резиденты, которые займутся производством из вторичного сырья новых промышленных товаров. В будущем подобные экотехнопарки появятся на всей территории России. Они займут место существующих сегодня полигонов, на которых нет переработки пригодных к вторичному производству ресурсов. Фильм опубликован на официальном канале экотехнопарка в YouTube.

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